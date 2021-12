Fogo atinge apartamento em Brotas

Um incêndio atinge um apartamento do 12º andar do edifício Mirantes de Brotas, localizado na rua Frederico Costa, em Brotas, na manhã desta quarta-feira, 28. Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações de feridos.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h50 na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). A causa do fogo é desconhecida.

