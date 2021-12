Foco de fumaça atinge Fera Palace Hotel em Salvador

Um foco de fumaça atingiu o Fera Palace Hotel, no início da tarde desta terça-feira, 17, em Salvador. Segundo a assessoria do hotel, o foco surgiu a preparação de um prato na cozinha localizada no terraço do hotel.

Assim que a fumaça foi detectada o sistema anti-incêndio entrou em ação e normalizou a situação. Não foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros que apenas realizou a inspenção do local.

