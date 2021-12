Fluxo está intenso no ferry e lancha no retorno do Carnaval

A volta para casa depois do feriado de Carnaval deixa os terminais marítimos de Salvador intenso na manhã desta quarta-feira, 10. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema ferryboat, os usuários enfrentam fila em Bom Despacho, na ilha.

Sete embarcações (Agenor Gordilho, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia) operam na manhã desta quarta e as saídas ocorrem a cada 30 minutos.

De acordo com a administração, o ferry opera por 24 horas para atender ao grande fluxo esperado para o retorno do feriadão,

Já aqueles que preferiram voltar para a capital por meio da lancha também enfrentam um movimento intenso na travessia Salvador-Mar Grande. Conforme a Astramab, empresa que administra o serviço, 10 embarcações estão trabalhando e a espera também é de 30 minutos.

Estradas

Enquanto o fluxo está intenso na travessia, pelas estradas, o movimento é tranquilo nesta manhã. De acordo com as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, não houve acidentes nesta manhã.

