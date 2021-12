Fluxo é intenso em novo mercado popular

O intenso bate-bate dos martelos de madeira e das facas cortando postas de peixes era o indicativo do grande movimento de clientes neste sábado, 8, atendidos pelos comerciantes do Mercado Popular de Água de Meninos, na Ladeira da Água Brusca, Cidade Baixa.

Aproveitando a reabertura do espaço na última quarta-feira, 5, os compradores foram às compras na manhã de sábado, se preparando para a Semana Santa, que começa com a celebração do Domingo de Ramos.

O mercado, referência na comercialização de pescados frescos, ainda não foi completamente ocupado e a maior parte do fluxo de clientes se concentrou até o boxe 35. Nos demais, que possuem os corredores mais largos a movimentação era mais fácil.

O local conta também com dois boxes onde são comercializados ingredientes típicos da culinária baiana, como azeite de dendê, leite de coco, castanha de caju, amendoim, gengibre e pimenta branca.

A professora Maria Rosário Pimentel disse que gostou das novas instalações, principalmente da limpeza. “É natural a gente sentir o cheiro forte do pescado e dos mariscos, mas não tem aquele aroma desagradável de restos dos produtos”.

Ela disse que já era freguesa do mercado, mas sempre pesquisa antes de comprar. “Os preços estão altos porque a carestia está demais. Mas não tem como deixar de comprar um peixinho para a Semana Santa”, ressalvou.

A comerciante Rita Freitas, que trabalha no mercado desde 2003, explicou que os produtos mais procurados são badejo, pescado amarelo, curvina e vermelho. Ela acredita que a maior demanda vai acontecer entre terça e quinta-feira, quando o funcionamento será das 6h às 20h. Na segunda, o atendimento vai até as 14h.

Santo Pescado 2017

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), realiza na próxima semana (11 e 12) o Santo Pescado 2017.

O evento reunirá no Terminal Pesqueiro da Ribeira, entidades de pescadores e piscicultores, que venderão peixes e mariscos com descontos de até 38%.

Na terça, o evento acontece das 8 às 17h, e no dia seguinte, das 8 às 12h. O objetivo, segundo a Bahia Pesca, é equilibrar a relação entre oferta e demanda na Semana Santa.

Alguns dos produtos terão média de 20% desconto em relação aos preços praticados nas feiras e mercados de Salvador.

Entre os exemplos estão o filé de camarão e o catado de ostra serão vendidos a R$ 25, o quilo, mesmo desconto para a sardinha, que terá o valor de R$ 5, o quilo, e a cavala, a R$ 22 (kg).

Também serão comercializados o catado de caranguejo, a R$ 35/kg ; catado de siri, a R$ 30/kg ; filé de tilápia, a R$ 28/kg ; vermelho a R$ 23/kg ; beijupirá a R$ 20/kg e arraia a R$ 12/kg.

