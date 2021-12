Fluxo do metrô de Salvador aumenta com integração

Para ir ao trabalho, a mercadóloga Carina Rocha, 28 anos, embarca em um ônibus até o Terminal Pirajá, usa o metrô até a Lapa e, por fim, pega outro coletivo para o Comércio. Depois da integração entre os modais, assim como ela, cerca de 45 mil soteropolitanos têm utilizado o metrô por dia.

Com isso, o número de usuários da Linha 1 - que liga as estações da Lapa a Pirajá - teve um aumento de 120% no fluxo de passageiros. Antes da integração com as atuais 170 linhas de ônibus, somente cerca de 20 mil moradores da capital baiana se deslocavam via metrô, diariamente.

Apesar do crescimento no fluxo de usuários, o movimento de passageiros é cerca de 80% inferior à capacidade de absorção a ser explorada nos trens, que é de aproximadas 200 mil pessoas por dia para a Linha 1, informa o gerente de arrecadação da CCR Metrô Bahia, Jorge Pereira.

A CCR alerta que a medida vale para as linhas urbanas que estampam o símbolo "Integração Metrô", no período de duas horas, mediante o uso dos cartões emitidos pela concessionária ou pelo SalvadorCard, o que não comporta pagamento em dinheiro.

Para adquirir o cartão avulso SalvadorCard, o usuário paga o valor vigente de duas tarifas de ônibus convencionais, que serão válidas para crédito no transporte. Já no metrô, o valor de adesão é R$ 5, também convertidos em crédito. Ambos os cartões valem para os ônibus e para o metrô.

Custo

A adesão gradual ao modal sobre trilhos evidencia que, mesmo para quem mora nos bairros mais distantes da capital baiana, sem a integração, ficava' salgado' para os passageiros terem que desembolsar o valor de duas tarifas de R$ 3,30, apesar da comodidade oferecida pelo metrô.

Por esse motivo, mesmo sujeita a estressantes congestionamentos, Carina se submetia ao transporte de ônibus, levando cerca de 1h30 entre Castelo Branco e o Comércio. O bairro onde mora tem coletivo direto para seu destino final, mas, agora, ela prefere fazer a integração.

"No período de duas horas, devido à integração, posso utilizar até três conduções de casa para o trabalho. Ainda assim, é vantagem", analisa. "Economizo dinheiro e tempo ao não ter que enfrentar muito trânsito", calcula Carina, que leva uma hora até o trabalho.

O vendedor Carlos Eduardo, 31 anos, relata que a assiduidade no metrô veio com a integração. Segundo ele, os R$ 170 gastos por mês com transporte dobrariam, se não houvesse possibilidade de usar dois modais pelo preço de um.

"Ainda tinha que sair mais cedo por causa do congestionamento na região de Águas Claras", lembra o morador de Fazenda Grande II, que trabalha na Lapa. "São 15 minutos de uma estação para outra. Além da vantagem no preço, tem a segurança e a rapidez no deslocamento", avalia.

Ampliação

Conforme avaliou o gerente de arrecadação da CCR Metrô Bahia, Jorge Pereira, o aumento no fluxo de passageiros do metrô se deve à ampliação da integração com as linhas de ônibus, que passaram de dez, em janeiro passado, para 170, em junho último.

Dos 45 mil usuários da Linha 1, cerca de 40% utilizam ônibus e metrô para se deslocar pela cidade, diz Pereira. "Inicialmente, a integração era limitada. Percebemos que, a cada dia, o fluxo aumenta porque as pessoas vão comentando umas com as outras sobre essa possibilidade", observa.

Pereira informa, contudo, que a integração ainda contempla pouco mais da metade das linhas de ônibus que margeiam a Linha 1 do metrô, que pode chegar até a região de Águas Claras, embora o contrato da CCR com o estado não inclua a ampliação desse trecho.

Questionado sobre a hipótese de Salvador alcançar um patamar de lotação de trens semelhante a capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, Pereira prevê que seja possível.

"Mais para a frente, quando todas as 700 linhas da capital de ônibus estiverem integradas ao metrô, podemos atender 500 mil pessoas/dia", finalizou.

Interligação

Apesar de a integração ter sido proveitosa para os passageiros, o contrato da interligação dos modais deverá passar por uma revisão no próximo mês de novembro, adiantou o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota.

"Como previa o contrato mediado pela prefeitura e o estado, novembro é o mês em que tanto as empresas de ônibus quanto a CCR devem sentar para rever as cláusulas financeiras", antecipou, ao afirmar que o ponto de divergência é a divisão do valor da tarifa.

Segundo Mota, nos moldes atuais da integração, dos R$ 3,30 referentes ao valor da passagem, R$ 2 são repassados ao metrô, enquanto R$ 1,30 fica com as empresas de ônibus. "A revisão do contrato versa, justamente, sobre a viabilidade econômica das partes", disse.

Indagado sobre a demora para a integração, o secretário argumentou que isso ocorreu devido a três pontos: o estabelecimento das regras financeiras, a conclusão integral da Linha 1 e a divergência sobre a unificação dos cartões utilizados pelos passageiros.

De acordo com Mota, tão logo fiquem prontas as estações de metrô do Detran e da Rodoviária, algumas linhas de ônibus serão extintas. "Porque já não haverá mais necessidade. Sem dúvida, a integração melhora o sistema de transporte público e a mobilidade da cidade", conclui.

Obras

Segundo informações das assessorias de comunicação da CCR e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), as obras da Linha 2 estão 55% concluídas.

A obra toda - que ligará o Acesso Norte a Lauro de Feitas (Grande Salvador) - deve ficar pronta no final do ano que vem. O trecho prevê um terminal de integração na região do aeroporto.

adblock ativo