Fluxo de saída da cidade é intenso na BR-324 e no ferry

O movimento de saída de Salvador, para o feriadão do São João, está intenso na manhã deste sábado, 20. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos é intenso no sistema ferryboat, em São Joaquim. E após, um começo de manhã complicado, o tráfego na região da rodoviária é considerado normal neste momento.

Segundo a Transalvador, por conta do movimento no terminal de ônibus, o trânsito ficou congestionado e causou reflexos no viaduto dos rodoviários, atingindo até o outro lado da avenida ACM, sentido Paralela. A Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), sentido rodoviária, também registrou lentidão.

Já nas rodovias, a BR-324 é a única que apresenta pontos de lentidão. Na BA-099 (Litoral Norte) o trânsito flui normalmente.

No ferry, o tempo de espera para os motoristas varia de 1h30 a 2h, informou a assessoria da Internacional Travessias Salvador, responsável pela administração do sistema. Pedestres esperam cerca de 1h para embarcar.

De acordo com a concessionária, sete embarcações fazem a travessia no momento e saem a cada 30 minutos.

Lanchas

A travessia marítima pelo Sistema Salvador-Mar Grande opera sem filas e com oito embarcações, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Os horários de saída estão acontecendo de 30 em 30 minutos, mas, se o fluxo aumentar, o sistema está preparado para atender a cada 15 minutos, já que conta com outras

seis embarcações em reserva que podem ser acionadas.

A Astramab tem a expectativa de que o fluxo de passageiros cresça mais até o meio dia. Neste sábado, a última viagem saindo de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h30.

