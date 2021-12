Fluxo de passageiros e veículos é intenso na rodoviária e no ferryboat

O movimento de saída da cidade, pela rodoviária de Salvador e pelo sistema ferryboat, é intenso na manhã desta sexta-feira, 12, no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O fluxo é tanto de passageiros como de veículos.

Na rodoviária, a expectativa é que cerca de 40 mil pessoas passem pelo terminal até o final do dia. A movimentação no terminal, por conta do feriadão, teve início nesta quinta, 11.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Aderba), ao menos 150 horários extras são disponibilizados, além das 540 horários regulares diários.

Ferryboat

Segundo a empresa Internacional Marítima, o fluxo de veículos e pedestres na região do Comércio também é intenso. A empresa está atuando com sete embarcações e trabalha durante 24h desde esta quinta-feira, 11.

As embarcações deixam Salvador a cada 30 minutos. O atendimento funcionará nesta modalidade até as 23h30 desta sexta, 12.

Trânsito

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apesar do grande fluxo de passageiros na rodoviária, o trânsito na região é tranquilo neste momento.

Já na região do ferry, em São Joaquim, o movimento de carros é intenso, o que causa lentidão na manhã de hoje.

