Fluxo de passageiros é tranquilo no Terminal de São Joaquim

O movimento de passageiros para embarcar no sistema ferryboat é tranquilo no terminal de São Joaquim, no bairro do Comércio, na manhã desta sexta-feira, 2.

As saídas das embarcações acontecem a cada 30 minutos, no sistema bate-volta. O embarque de pedestres é imediato e para veículos o fluxo é tranquilo.

De acordo com a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, as embarcações Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Júnior, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Agenor Gordilho estão em operação. Os ferries Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, também vão fazer as travessias ainda nesta manhã.

adblock ativo