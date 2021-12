Fluxo de passageiros é intenso no Terminal Náutico do Comércio

O movimento de passageiros é intenso nesta manhã de domingo, 11, no Terminal Náutico do Comércio, em Salvador. Apesar da grande quantidade de pessoas que circulam pelo local, o embarque é imediato para quem segue em direção a Mar Grande, na ilha de Vera Cruz.

Para atender a demanda de saída da cidade no período de Carnaval, operam 10 embarcações com saídas a cada 15 minutos, segundo Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a empresa que administra o esquipamento.

As condições de navegação para Baía de Todos-os-Santos são favorável desde às 5h, com mar calmo e ventos fracos. A última lancha zarpa do píer de Mar Grande às 18h30 e às 20h de Salvador.

