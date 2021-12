Fluxo de passageiros é intenso no Terminal de São Joaquim

O fluxo de passageiros no sistema ferryboat é intenso na manhã desta sexta-feira, 12, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Já em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o movimento é tranquilo.

As travessias acontecem de 1h em 1h, sem atrasos no embarque. Para diminuir o fluxo no terminal, houve duas viagens extras, uma às 6h30 e a outra às 9h30.

Durante a manhã, operam as embarcações Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro, além do novo ferry Zumbi dos Palmares, que realiza operação assistida.

No final do dia, após o término do horário de trabalho, é previsto um aumento no movimento de usuários, que saem da capital com destino à Ilha.

