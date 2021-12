Fluxo de passageiros é intenso no sistema ferryboat

No inicio da manhã deste sábado, 5, teve grande movimento no sistema Ferryboat, devido o fim de semana prolongado que antecede o feriado da próxima terça-feira, 8, quando se celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. O tempo de espera para travessia pode chegar a 1h30.

O sistema opera com cinco embarcações: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu.

Mar Grande

Já o fluxo de passageiros no Terminal Náutico, no Comércio, para fazer a travessia com destino a Mar Grande, na Ilha de Itaparica, é intenso desde às 6h30 deste sábado.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que passem 12 mil pessoas até o feriado.

A fila de espera é de 15 minutos a meia hora, com 14 embarcações realizando o sistema bate-volta.

adblock ativo