Flor é novo Às de Ouros do Baralho do Crime

O traficante Florisvaldo dos Santos Costa, 23 anos, conhecido como Flor, assumiu o posto de criminoso mais procurado da polícia baiana. Considerado o chefe do tráfico de drogas no Bairro da Paz, ele passa a ser o novo "Às de Ouros do Baralho do Crime" criado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Flor ocupa a carta que antes pertencia a Marcelo Henrique Menezes dos Santos, o Elias ou Pinto, antigo chefão do crime no Nordeste de Amaralina, preso no ano passado.

Conforme a polícia, Flor usa a política do terror para impor o poder nas comunidades onde reina. A forma de atuar contrasta com a de Betão, ex-chefe do tráfico no Bairro da Paz, que adotava a linha mais populista.

Em reportagem publicada em julho do ano passado, policiais informaram ao jornal MASSA! que Flor dorme cada dia em uma casa diferente e obriga os moradores a lhe oferecerem abrigo e comida.

Além de Flor, outros onze criminosos foram incluídos no Baralho do Crime, substituindo bandidos que morreram ou acabaram presos pela polícia. O novo "Ás de Copas" passa a ser André Márcio de Jesus, o Buiú ou Padaria. Ele substitui Antônio Martim dos Santos.

Segundo a SSP, Buiú é acusado de liderar o tráfico de drogas em Porto Seguro, sendo considerado um dos bandidos mais perigosos do Extremo Sul baiano.

