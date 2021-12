Flipelô conta com estacionamentos privados e vagas da zona azul

Durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que começa nesta quarta-feira, 8 e se encerra na segunda-feira, 12, o público conta com estacionamentos privados e vagas da Zona Azul na região do Centro Histórico. (confira abaixo lista de vagas disponibilizadas)

O evento tem como estacionamento oficial o DELTA PARKING, localizado na avenida JJ Seabra, na Baixa dos Sapateiros e na Praça das Artes, localizada na Rua Inácio Accioly.

O local terá uma tarifa única no valor de R$ 10 reais, que pode ser adquirida no seguintes locais: Loja da Fundação Casa de Jorge Amado, Arena e Teatro SESC-SENAC Pelourinho; Chocolates Marrom Marfim (R. Gregório de Matos); Livraria Oficial - LDM (Lg. do Pelourinho); Casa das Editoras Baianas (Lg. do Pelourinho); Katuka Africanidades (Praça da Sé).

