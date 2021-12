Flanelinhas serão cadastrados e vão trabalhar com crachá

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) informou que vai iniciar o ordenamento da atividade dos guardadores de carro informais, conhecidos como "flanelinhas", que atuam em Salvador. A ação foi divulgada nesta quinta-feira, 13, durante reunião promovida entre a pasta, representantes do Sindguarda e todos os flanelinhas que ficam na região do Porto da Barra, do Jardim Brasil e entorno, que serão os primeiros a serem beneficiados.



A partir de agora, os guardadores deverão ser cadastrados e trabalhar nos locais previamente determinados portando colete e crachá de identificação com nome e foto, fornecidos pela Semps e com os preços pelo atendimento aos usuários devidamente padronizados.

Eles também deverão ajudar na limpeza da área onde atuam e informar à secretaria ou à Policia Militar caso percebam a presença de crianças em situação de risco nas ruas ou mesmo pessoas consumindo drogas. Numa segunda etapa do operação, a Semps deverá regularizar a situação dos guardadores que trabalham no bairro do Canela, na Vitória e no Campo Grande.

De acordo com o secretário da Semps, Mauricio Trindade, além de ordenar a atividade dos flanelinhas, o órgão ministrará palestras e cursos sobre higiene pessoal, cidadania, relações pessoais e noções de turismo. Também serão providenciados documentos de identidade para quem necessita.

"Essa ação não só valoriza o trabalho dos guardadores de carro, como garante tranquilidade à população que estaciona seus carros ao longo das ruas e avenidas da cidade. Ao mesmo tempo, é uma ação preventiva que adotamos para evitar que os "flanelinhas" se tornem moradores de rua ou enveredem pelo caminho da bebida ou da droga", explicou o secretário, em nota.

adblock ativo