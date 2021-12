Flanelinhas protestam contra zona azul na Federação

Guardadores de carro clandestinos finalizaram protesto após três horas de manifestação na manhã desta segunda-feira, 25, na rua Doutor Arlindo Assis, na Federação, nas imediações do Hospital Santo Amaro.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), eles querem liberação para trabalhar no local, mas apenas profissionais cadastrados no órgão podem exercer a função.

A manifestação, que afetou o trânsito na Federação, Campo Grande e Rio Vermelho, foi interrompida depois que o grupo se reuniu com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

De acordo com informações do órgão de trânsito, foi iniciada nesta segunda a regulamentação da zona azul na rua Doutor Arlindo Assis, o que causou insatisfação dos flanelinhas que atuam na região, já que apenas guardadores sindicalizados têm autorização para trabalhar na zona azul.

Muller ressaltou, por meio de nota enviada pela assessoria da Transalvador, que os flanelinhas que atuam na região terão prioridade para continuar no local, mas precisam se cadastrar no Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos Automotores do Estado da Bahia (Sindguarda).

adblock ativo