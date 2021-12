Flagrantes com fotossensores sobem 64,94 % em 4 meses

Mesmo ainda sem a instalação dos 326 novos radares adquiridos em licitação, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) registrou aumento de 64,94% no número de infrações flagradas pela fiscalização eletrônica entre janeiro e abril deste ano. A comparação é com igual período de 2013.



Nos quatro primeiros meses deste ano, 129.627 motoristas foram flagrados por aparelhos cometendo alguma infração. No mesmo período do ano passado, foram registrados 51.035 infrações por fiscalização eletrônica.



De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, isso se deve ao fato de os radares da cidade estarem funcionando. "No início da gestão (2013), não havia equipamentos instalados. Nós começamos a instalar 80 fotossessores durante o ano. Por isso, os números cresceram", ressalta Muller.



Esse aumento na fiscalização tem surtido efeito positivo para o trânsito em termos de segurança. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram registradas 59 mortes em acidentes na capital, o que representa redução de 6,7% em relação ao mesmo período de 2013 (63 óbitos).



"Com a cidade melhor fiscalizada, haverá a redução será ainda maior", assinala o superintendente.



Por outro lado, o número de feridos aumentou em 20,7%, passando de 1.598 em 2013 para 1.929 este ano. O engenheiro Paulo Guimarães, do Observatório Nacional de Segurança Viária, diz: "A gravidade dos acidentes tem diminuído graças ao aumento da fiscalização. O aumento dos acidentes de menor gravidade está ligado ao aumento da frota. Isso é nacional".



Celular e cinto



A Transalvador registou aumento de 23,2% no número de infrações gerais, como deixar de usar o cinto de segurança ou falar no celular ao volante. Nos quatro primeiros meses de 2014, foram 18.331 infrações, contra 14.883 no mesmo período do ano passado.



O número de infrações por estacionamento irregular saltou de 18.739 de janeiro a abril de 2013 para 33.650 nos quatro primeiros meses deste ano. Para Fabrizzio Muller, este aumento reflete as ações de fiscalização implementadas pelo órgão. "Estamos realizado diariamente a operação Tolerância Zero, com o foco no combate ao estacionamento irregular", ressalta.



Para o engenheiro Elmo Felzemburg, especialista em trânsito e transporte, a fiscalização é essencial para inibir a desobediência às leis.



"Mesmo com o aumento de infrações registradas, ainda estamos atrasados. Fiscalizar e punir é tão importante quanto educar. Nós ainda temos a cultura de que tudo é permitido no trânsito", diz.

adblock ativo