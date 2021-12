Fitinhas do Senhor do Bonfim agora serão apenas brancas

As novas fitinhas do Senhor do Bonfim, que passaram a ser produzidas na Bahia após 20 anos sendo confeccionadas em São Paulo, agora serão apenas brancas com a frase "Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia" escrita em dourado. As primeiras unidades feitas na capital baiana foram apresentadas na manhã desta sexta-feira, 13, durante o Fórum Estadual de Turismo, que aconteceu no Centro de Convenções da Bahia.

De acordo com o coordenador da Cooperativa de Produtores de Artigos Religiosos e Culturais da Bahia, Moisés Cafezeiro, as fitinhas tradicionalmente eram brancas, mas passaram a ser coloridas no período em que foram feitas em São Paulo para associar a alegria a um produto baiano.

As fitinhas em homenagem a Oxalá, no candomblé, e a Senhor do Bonfim, no cristianismo, voltaram a ser confeccionadas artesanalmente e com material composto de 90% algodão e 10% material sintético.

"Tomei esse desafio como uma causa da baianidade. Os antigos fabricantes não viam lucros na fabricação das fitas, então os paulistas já acostumados com os processos industriais automatizados, passaram a produzí-las", explicou Cafezeiro.

