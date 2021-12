Fiscalização será reforçada na Estação Pirajá após confusão

A fiscalização da prefeitura na Estação Pirajá será reforçada, segundo ficou definido, na tarde desta quarta-feira, 22, em reunião entre representantes da Secretaria de Mobilidade do Município (Semob) e das empresas de ônibus de Salvador.

O tema do encontro foi o transtorno gerado pelo reordenamento no espaço, que atende diariamente, em média, a 125 mil usuários, quase 5% da população da cidade. A plataforma C está interditada por conta de obra que irá integrar a estação ao sistema do Metrô de Salvador, realizada pela concessionária CCR Metrô.

A intervenção, conjuntamente com a mudança no sistema e as novas cores dos ônibus, tem deixado a população que utiliza a estação em dúvida sobre o ponto onde pegar cada linha.

Segundo a Semob, "os ônibus da plataforma C estão parando na A e B e a partir dessa quinta-feira será reforçado o número de fiscais para indicar aos passageiros para qual plataforma se dirigir para utilizar cada uma das linhas". Além disso, os usuários do serviço devem prestar atenção ao número e ao letreiro do ônibus.

Essa ampliação na fiscalização também ocorre por conta do desentendimento entre motorista e passageiro na manhã desta quarta, que deixou parte dos ônibus sem circular.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, o motorista foi ameaçado após solicitar que o passageiro levantasse da cadeira reservada para idosos.

O diretor de comunicação do sindicato, Daniel Motta, no entanto, afirmou que situações como essa também são causadas pela falta de ordenamento por conta da reforma. A obra ocorre desde março de 2015. A previsão é que a obra acabe em 6 meses.

adblock ativo