Fiscalização para quem joga lixo e faz xixi na rua começa 6ª

Começa nesta sexta-feira, 28, a fiscalização para multar quem for pego jogando lixo ou fazendo xixi nas ruas de Salvador. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, inicialmente, a ação será educativa. Quarenta fiscais participarão da operação.

Em reportagem de A TARDE, publicada no último dia 14, a presidente da Limpurb, Kátia Alves, afirmou que "vamos informar a população sobre a lei, com campanhas nas TVs, rádios, jornais e internet sobre a importância de respeitar os locais corretos para jogar o lixo".

Passado este período, que deve durar 60 dias, quem for flagrado jogando lixo nas ruas receberá multas que vão de R$ 64 a R$ 2.016, a depender da quantidade.

Em caso de recusa, o infrator será detido. O prazo para quitar o débito é de 60 dias, mas, se vencer e a multa for ignorada, o cidadão terá o nome incluído no SPC e Serasa.

Está prevista também, no decreto municipal, multa para outros tipos de infrações, como pichações (com valor a ser definido) e urinar em via pública (até R$ 1.008).

adblock ativo