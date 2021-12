Fiscalização em praia apreende mais de 370 itens irregulares

Mais de 370 itens foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) durante fiscalização realizada nesta quarta-feira, 8, na praia de Stella Maris, com o objetivo de coibir a comercialização de produtos inadequados em locais públicos.

Entre os itens estavam carro de drinques, carro de mão, churrasqueira, cadeiras e bancos plásticos, além de bebidas em garrafas de vidro.

“Como em toda a Orla e demais pontos da capital baiana, nossa missão é organizar e possibilitar que haja um equilíbrio entre o comerciante que precisa trabalhar, e a população que tem por direito usufruir com conforto e segurança dos espaços públicos”, afirmou por meio de nota o titular da Semop, Marcus Passos.

A secretaria informou ainda que as mercadorias apreendidas durante as fiscalizações de ordenamento podem ser retiradas mediante a apresentação do lacre, entregue no ato da apreensão, conforme previsto em legislação municipal, no Setor de Guarda de Bens (Segub), situado na Avenida San Martim (ao lado do Colégio Luiz Eduardo Magalhães). O valor da multa varia de acordo com o tipo e quantidade do material apreendido.

adblock ativo