Fiscalização do trabalho infantil é intensificada

Pelo menos 132 adolescentes encontram-se em situação irregular em estabelecimentos alimentícios - como lanchonetes, fast-foods e restaurantes - no estado. A estimativa é do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional na Bahia (SRTE-BA).

O órgão está realizando, entre maio e junho deste ano, uma campanha intensiva de combate ao trabalho infantil. A abordagem já atingiu 171 cidadãos entre 14 e 17 anos.

Os dados da mobilização foram divulgados nesta sexata-feira, 12, em coletiva de imprensa, no Fundacentro, em Salvador. Segundo a SRTE, a fiscalização foi iniciada em 107 empresas de 11 municípios baianos. Destas, 57 análises já foram encerradas e 50 ainda estão em andamento. Nas investigações, 25 falhas foram detectadas.

De acordo com a auditora fiscal Teresa Calabrich, o propósito foi combater, de forma eficiente, o uso irregular de mão de obra de crianças e adolescentes no setor alimentício. "O ramo foi escolhido devido ao grande número de acidentes detectados", explicou.

Entre as irregularidades mais comuns estão: trabalho em atividades não permitidas para menores de 18 anos; venda a varejo de bebidas alcoólicas; jornada noturna (das 22h às 5h); sem carteira assinada; sem concessão de repouso semanal; sem a realização de exames admissionais adequados à função; e salário atrasado.

Providências



Segundo Teresa Calabrich, em diversas fiscalizações houve a possibilidade de adequação de função. "Esta medida foi adotada nas redes de fast-food, para afastar os adolescentes das atividades de coleta de lixo, limpeza de instalações sanitárias, ingresso em câmara fria, carga e descarga de mercadorias, operação de chapas elétricas e fritadeiras - para evitar queimaduras", detalhou.

Casos de afastamento ocorreram quando não havia possibilidade de adequação de função. Além disso, pagamento de indenização e regularização de registro do empregado, de forma retroativa, também foram utilizadas pelos 20 auditores participantes da ação.

Superintendente regional do Trabalho e Emprego na Bahia, Severiano Alves defende a oferta de ensino em tempo integral para combater o trabalho infantil. "Desta forma, as crianças e adolescentes passariam o dia inteiro sendo assistidos com estudo, livros, recreação, alimentação, vestimenta, dentre outros benefícios necessários a um bom desenvolvimento", frisou.

Outras situações



Além do setor formal, o trabalho infantojuvenil também está presente no setor informal e, ainda, em atividades ilícitas. Muitas crianças e adolescentes executam tarefas domésticas e na economia familiar - casas de farinha, oficinas mecânicas, açougues e matadouros; trabalho informal urbano - ambulante, carregadores de mercadorias nas feiras livres, catador de latinha, flanelinha etc; e em atividades ilícitas (exploração sexual comercial, narcotráfico, trabalho forçado).

A lei brasileira estabelece que todo trabalho é proibido para menores de 16 anos. A única exceção é para aprendizes incluídos em programas oficiais, maiores de 14 anos. O jovem entre 16 e 18 anos só pode exercer atividades que não representem risco à saúde física e mental nem comprometam a integridade dele.

