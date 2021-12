Fiscalização de lojas durante a Liquida Salvador começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 11, uma operação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), para fiscalizar as lojas participantes da campanha 'Liquida Salvador 2019'.

Segundo o órgão, a ação tem o objetivo de reprimir as publicidades enganosas, vendas casadas, falta de informação e descumprimento de ofertas. Os fornecedores que não estiverem de acordo com as normas fiscais podem responder a processos administrativos e serem multados em até R$ 6 milhões.

Os consumidores podem enviar denúncias para o e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br, utilizar o aplicativo Procon BA Mobile ou comparecer pessoalmente ao posto do Procon-BA Central (rua Carlos Gomes - Centro).

