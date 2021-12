Fiscalização da Lei do Lixo multa seis em quatro horas

Seis pessoas foram multadas em apenas quatro horas de operação de fiscalização da Lei do Lixo na Barra, nesta quinta-feira, 29. A fiscalização da Limpurb teve início nesta quarta-feira, 28, no Pelourinho, quando 21 infrações foram registradas.

De acordo com informações da Prefeitura, um ambulante foi multado por urinar em um monumento público. Os valores da punição variam de R$ 67,23 a R$ 1.008,45, para pessoa física, e de R$ 268,92 a R$ 2.016,90 para pessoa jurídica.

O pagamento pode ser efetuado em qualquer agência bancária.​ A inadimplência implica na inscrição do infrator no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Serasa e no Cadastro Informativo Municipal (Cadin).

Quem se recusar a informar os dados pessoais, CPF ou CNPJ, no momento do registro da infração pode ainda ser encaminhado à delegacia mais próxima, para registrar ocorrência.

