Fiscalização: 27 estabelecimentos são interditados no fim de semana em Salvador

A força-tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) interditou 27 estabelecimentos em Salvador entre sexta, 18, e domingo, 20.

No período, foram realizadas mais de três mil vistorias em 69 bairros da capital baiana. Entre os estabelecimentos interditados, estão 13 bares, um cerimonial, 10 food trucks, uma lanchonete, um mercado e uma pizzaria.

Na ação, 15 aglomerações foram dispersadas - sendo 13 delas em ruas do município -, uma fábrica de luva em Novo Horizonte e um supermercado nos Barris. Além disso, sete equipamentos sonoros foram apreendidos.

Operação Sílere

Foram 740 denúncias de poluição sonora recebidas neste final de semana. Os agentes de fiscalização realizaram 146 vistorias em 61 bairros. Ao todo, 30 equipamentos de som foram apreendidos, nos bairros de Mussurunga, Itapuã, São Marcos, Novo Horizonte, Uruguai, São Cristóvão e Bairro da Paz. Os bairros mais denunciados deste final de semana foram Liberdade, Itapuã, Lobato e Paripe.

Operação Tira o Pé da Areia

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuou no fim de semana nas praias de Salvador, orientando as pessoas que insistiram em permanecer nas areias das praias da capital, descumprindo o decreto. Os agentes também promoveram rondas gerais, prestaram apoio à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na vacinação, e à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na fiscalização na Feira do Rolo.

