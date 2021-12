Fiscal de prova da OAB narra momentos de terror na Unijorge

Um fiscal de provas presenciou o momento que o homem entrou e disse estar com uma bomba presa ao corpo, na sala 711 do Centro Universitário Unijorge, onde aconteceria neste domingo, 24, a prova da primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em todo o país.

O fiscal de provas Paulino Andrade dos Santos, que estava na sala 710, ao lado da sala 711, onde o homem disse estar com uma bomba presa ao corpo, conta como tudo aconteceu. Ouça <AUDIO ID=1653496/>

