Fiscais interditam parque de diversões no largo do Papagaio

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) segue com a operação de ordenamento em bairros de Salvador e, na tarde de terça-feira, 11, agentes do órgão interditaram um parque de diversões que está instalado no largo do Papagaio, no bairro da Ribeira (Cidade Baixa).

De acordo com a assessoria de comunicação da Sucom, a interdição aconteceu porque a empresa responsável pelo parque de diversões não apresentou alvará de funcionamento.

A assessoria do órgão municipal informou, ainda, que os brinquedos estão ocupando um espaço público sem a devida autorização. O parque de diversões estava funcionando no local há oito dias e vinha recebendo normalmente o público da região.

Antes de chegarem à Ribeira, os brinquedos passaram duas semanas instalados em uma área no município de Simões Filho (Grande Salvador).

Vistoria

Uma assessora da Sucom disse, nesta quarta, que uma vistoria do órgão foi programada para ocorrer no local, visando garantir as condições de segurança dos usuários do parque, mas como os responsáveis não apresentaram o alvará, a interdição foi efetuada.

Ainda de acordo com a assessora, "uma pequena vistoria foi feita para assegurar que as estruturas montadas não representem riscos a quem circula na área".

Caso os responsáveis pelo parque apresentem o alvará, uma nova vistoria será realizada pela Sucom. "Nesse caso, faremos uma vistoria mais detalhada, para garantir que tudo está funcionando bem", finalizou a assessora.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com os responsáveis pelo parque, mas não obteve resposta. Segundo funcionários, a empresa já teria dado entrada na documentação necessária para liberação do alvará.

Morador

O tatuador e professor de muay thai Parma Tattoo, que mora nas proximidades, aprovou a interdição. "É muito perigoso ficar sem alvará. As crianças podem cair, se machucar e ter sérias lesões. Sem alvará não tem como saber se está apto ou não para ser utilizado. Eu jamais levaria um filho ou parente meu nesse lugar", disse o morador.

"Acho prudente que a prefeitura interdite até que seja submetido a uma vistoria e que seja constatado que tem condições de funcionamento. Os pais e responsáveis por crianças devem ficar atentos a esses detalhes", comentou o analista de sistemas Elton Alencar, 32 anos, que não mora na região, mas que tem parente nas proximidades.

adblock ativo