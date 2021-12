Fiscais do Procon autuam 11 estabelecimentos em Salvador

O Procon Bahia autuou 11 dos 14 estabelecimentos vistoriados até esta quinta-feira, 1º, durante a "Operação Alimentos", que continua nesta sexta-feira, 2. O órgão da Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, encontrou irregularidades como descumprimento de oferta, má conservação de produtos e itens sem precificação.

Os estabelecimentos que receberam auto de infração foram: Mercantil Rodrigues (Calçada), Bompreço (Shopping Itaigara e Boca do Rio), Hiper G Barbosa (Brotas), Hiper Ideal (Pituba), Extra (Brotas), Todo Dia (Águas Claras), Nova Casa Delicatessen (Graça), Perini (Graça), Supermercado Atacadão (Barros Reis) e Barra Delli (Barra).

Já no Atacadão Atakarejo (Calçada) e no Super Pão (Pituba) não foram encontradas irregularidades no ato da fiscalização sendo deixados apenas Relatórios de Visita.

Durante a "Operação Alimentos", os fiscais apreenderam amostras da farinha de mandioca "Torradinha da Bahia". De acordo com denúncia de consumidor, havia objetos cortantes no interior da embalagem do produto. As amostras foram encaminhadas para serem periciadas.

A operação continua até o fim do dia desta sexta-feira e, de acordo com o Superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares, essas ações são realizadas para preservar a saúde e a segurança alimentar os consumidores. Todos os produtos impróprios ao consumo foram retirados da área de venda e descartados, a partir da determinação do órgão.

