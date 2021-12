Fiscais da Sucom apreendem 68 equipamentos sonoros

Ação conjunta da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e Transalvador resultou na apreensão de 68 equipamentos sonoros e multa de 25 infratores por desrespeito à Lei Municipal de Combate a Poluição Sonora, nº 5.354/98. A Operação Silere aconteceu entre os dias 23, sexta-feira, e 25, domingo.

Foram emitidos também 20 Termos de Apreensão de Bens e quatro responsáveis por estabelecimentos foram notificados a comparecer à sede da Sucom.

As vistorias ocorreram em 25 bairros: Paripe, São Tomé, Fazenda Coutos, Periperi, Plataforma, Lobato, Mata Escura, São Gonçalo do Retiro, Cabula, Águas Claras, Retiro, Itapuã, Alto do Coqueirinho, Piatã, Patamares, Boca do Rio, Costa Azul, Imbuí, Pernambués, Brotas, Engenho Velho de Brotas, Ogunjá, Fazenda Garcia, Garcia e Federação.

