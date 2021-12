Fiscais apreendem faca e espetinhos no 1º dia de festa no Comércio

Uma faca de cozinha e 22 espetinhos foram apreendidos no entorno do palco de Réveillon de Salvador, no Comércio, na noite desta quarta-feira, 28. O material foi apreendido por fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

De acordo com a prefeitura, a faca estava à mostra em um carrinho de ambulante no perímetro da festa. Já os espetinhos seriam utilizados para venda de churrasco e queijo coalho. Contudo, o comércio de alimentos nesse tipo de material é proibido durante o evento, por conta do risco de alguém ser ferido com o espeto.

Também não é autorizado venda de bebidas em garrafas de vidro e posse de objetos perfurocortantes.

Os fiscais do governo municipal também apreenderam, até a meia-noite de quarta, cerca de mil unidades de bebidas de marcas que não pertencem a cervejaria patrocinadora do evento.

