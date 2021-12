Fio energizado põe em risco pedestres em Nazaré

Um fio energizado caiu na via na rua Santa Clara, em Nazaré, nesta quarta-feira, 7. De acordo com moradores, usuários de drogas tentaram roubar a fiação para vender, o que provocou curto-circuito e um princípio de incêndio no poste.

Técnicos da Coelba, que estiveram no local, disseram que a situação deixou os imóveis da região sem energia. De acordo com a assessoria da Coelba, o fornecimento foi normalizado por volta de 8h15.



Inicialmente, agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) disseram que a fiação era de alta tensão, o que foi descartado por funcionários da Coelb

