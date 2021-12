Financiamento para corredores do BRT é assinado

O contrato de financiamento da segunda etapa dos corredores exclusivos do bus rapid transit (BRT) foi assinado nesta segunda-feira, 31, pelo prefeito ACM Neto, em solenidade realizada no Hotel Sheraton, no Campo Grande, com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, e representantes da Caixa Econômica Federal.

Neste trecho de 5,5 quilômetros que ligará a Lapa à região do Parque da Cidade serão investidos R$ 412 milhões. Do total, R$ 300 milhões do Orçamento Geral da União (OGU), por meio de repasse do Ministério das Cidades, e R$ 112 milhões do Programa de Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento (CPAC), oriundos da Caixa.

Com extensão total de 11 quilômetros, o trajeto do BRT foi dividido em três trechos. O primeiro deles, de 2,9 quilômetros e que vai da região do Parque da Cidade até uma estação de integração com o metrô localizada na área do Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), tem investimento de R$ 377 milhões e está na fase final da licitação.

A previsão é que, após anunciado o vencedor, a ordem de serviço das obras do trecho 1 seja assinada no final deste mês. Dezoito empresas estão concorrendo na licitação da primeira etapa.

A licitação para o segundo trecho teve início nesta segunda, com a assinatura do contrato de financiamento. A ordem de serviço deverá ser assinada até dezembro deste ano.

O prefeito ACM Neto afirmou que o objetivo da implantação do BRT é ligar o Centro Antigo ao “moderno”, na região do Iguatemi, em um via expressa, sem semáforos. O tempo previsto para o trajeto Lapa-Iguatemi será de 16 minutos. “A construção do primeiro trecho é a que vai ter mais impacto no trânsito”, disse.

O ministro Bruno Araújo referiu-se às obras como sendo “uma reforma morando em casa”. “É um sacrifício necessário”, afirmou. O ministro da Secretaria de Governo da presidência da República, Antônio Imbassahy, também participou da solenidade.

Prazo

Segundo o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, o prazo para que o BRT esteja finalizado é de dois anos e quatro meses após o início das obras da primeira etapa, o que significa estar pronto em dezembro de 2019.

No entanto, conforme reportagem de A TARDE de setembro de 2016, o secretário havia dito que o modal estaria em pleno funcionamento em março de 2019. O sistema será operado pelas três concessionárias que já operam os ônibus convencionais da capital.

Questionado sobre as críticas que o projeto tem recebido por ligar dois lugares que o metrô já conecta, Mota afirmou que a ligação já existente é pela avenida Bonocô. “A do BRT é a maior origem/destino de transporte público de Salvador que não tem metrô. De 10 viagens feitas em Salvador, 4,7 são para a Pituba e Itaigara. A justificativa é em função disso”.

Mota ressaltou, também, que outros BRTs serão implantados na cidade. “Quando se concluir a Linha Vermelha, terá BRT ligando a orla ao subúrbio. Quando se concluir a Linha Azul, terá também BRT. Os dois operados pela prefeitura”, destacou.

Há, ainda, o terceiro trecho do BRT Lapa-Iguatemi, que terá 1,8 quilômetro e ligará o Parque da Cidade até o Posto dos Namorados, na Pituba, com custo de R$ 100 milhões. Nesta parte, os ônibus de BRT vão dividir o espaço com os ônibus comuns que já circulam na cidade.

Desapropriação

Mota contou que a prefeitura buscará auxílio federal para esta parte e que a estação final dessa etapa será implantada no lugar do posto ou no da Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac Salvador). Um dos dois será desapropriado.

A TARDE procurou o proprietário do posto dos Namorados, mas a gerente do local informou que não sabia da situação e que não se pronunciaria sobre o caso. A Asbac também foi procurada, mas ninguém atendeu a nenhum dos quatro telefones disponibilizados no site da associação.

As obras vão incluir, também, a construção de seis estações em locais como a Av. Vasco da Gama, Ogunjá, HGE, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Cidade Jardim, além de três viadutos nas regiões do Lucaia, Parque da Cidade e Iguatemi. Obras de macrodrenagem também estão previstas.

Os veículos do sistema BRT serão do tipo articulados, com capacidade para 170 passageiros e climatização. Durante o evento, houve, ainda, o lançamento de um selo comemorativo dos Correios em homenagem ao metrô de Salvador.

