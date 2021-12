Finalistas baianas são selecionadas para final de concurso de beleza em Salvador

Camyla Oliveira, Vanessa Amorim e Ingrid Ramos, 21 anos, foram selecionadas na última sexta-feira, 9, para concorrer a final do Concurso 'Garota BCS' de Salvador. As finalistas irão representar as Bases Comunitárias de Segurança (BCS) de Santa Cruz, Nordeste e Chapada do Rio Vermelho no evento que terá a participação de meninas de todas as BCSs do estado.

Para Camyla Oliveira ser a escolhida para representar a Santa Cruz foi uma grande surpresa. “Meu sentimento é de gratidão. Não estava preparada e, quando chamaram meu nome, foi uma sensação inexplicável” relatou.

adblock ativo