Final do concurso Rainha do Carnaval de Salvador é adiado

A final do concurso Rainha do Carnaval de Salvador, que aconteceria na noite desta quinta-feira, 21, no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, foi adiado. A informação foi confirmada pelo coordenador do evento Gorgônio Loureiro. Ainda não há previsão de uma nova data.

Gorgônio Loureiro disse à reportagem do Portal A TARDE que o evento foi cancelado devido à falta de dinheiro. "Como eu ainda não tinha tido a aprovação dos recursos de apoio financeiro da prefeitura e do estado, tive que adiar".

Ainda segundo Loureiro, a expectativa é que o evento seja realizado o quanto antes. "Temos que realizar imediatamente. Hoje participei de uma reunião na Bahiatursa e protocolei o projeto do concurso e, segundo eles, será apresentado ao governador Rui Costa".

Com isso, o tradicional desfile da Rainha com o bloco Habeas Copos, no Circuito Sérgio Bezerra (Barra-Ondina), que aconteceria nesta sexta, 22, não poderá ser realizado. Ao todo, 12 candidatas concorrem ao posto.

