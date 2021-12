Final de semana deve ser chuvoso em Salvador

Com a temperatura mínima de 22ºC, Salvador teve um início de manhã nesta sexta-feira, 5, chuvoso. Segundo o boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode voltar a chover ainda nesta sexta. O final de semana também deve ser de chuva.

Denúncia Denúncia

Neste sábado, 6, o tempo deve melhorar um pouco, com previsão de sol entre muitas nuvens. Mas no domingo, 7, o tempo volta a ficar ruim com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento.

Manhã de chuva

A chuva que atingiu a capital baiana no início da manhã afetou, principalmente, o trânsito, por conta das pistas molhadas e baixa visibilidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), esse cenário influenciou em um um acidentro registrado às 7h40 na avenida Dom João VI, em Brotas, envolvendo um carro e uma moto.

A chuva também formou pontos de alagamentos na avenida Oscar Pontes, na avenida Bonocô, sentido Centro e na avenida San Martins, nas imediações do Atacadão dos Pisos. Contudo, com a melhora do tempo, a situação foi resolvida.

Codesal Codesal

Codesal

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), não houve registro de feridos em ocorrências relacionadas a chuva na capital baiana. Foram registradas 29 solicitações: seis ameaças de desabamento de imóvel, dois alagamentos de imóvel, duas árvores caídas, oito ameaças de deslizamento de terra, quatro deslizamentos de terra, quatro infiltrações, uma avaliação de imóvel alagado, uma orientação técnica e uma pista rompida.

Ainda conforme a Codesal, nas ocorrências não há o registro de feridos. Em tempos chuvosos, caso tenha algum registro de desabamento de imóvel, deslizamento de terra, entre outros acidentes relacionados à chuva, entre em contato gratuitamente com o órgão por meio do telefone 199.

adblock ativo