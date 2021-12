Fim de semana tem exposições internacionais de gatos

Começa neste sábado, 12, das 9h às 17h, e segue até este domingo, 13, a XI e a XII Exposições Internacionais GatoGrupo, com parceria da PremieR Pet, no Hotel Sol Bahia Atlântico, em Patamares. A entrada e o estacionamento são gratuitos para visitantes. O evento reúne cerca de 140 gatos de 15 diferentes raças, que serão avaliados por juízes com experiência internacional em concursos.



A exposição também contará com a participação da Associação Brasileira de Proteção Animal (ABPA-BA), parceira do GatoGrupo, que apresentará gatos sem raça definida, para adoção.



As exposições internacionais GatoGrupo acontecem em Salvador há mais de dez anos, com duas edições anuais, e são considerados dois dos maiores eventos dedicados a gatos no país.

<GALERIA ID=19128/>

