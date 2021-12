Fim de semana tem 60% de possibilidade de chuva em Salvador

O fim de semana da capital baiana será nublado com possibilidade de chuvas, devido aos transportes de umidade vindos do oceano Atlântico.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a possibilidade de chuvas para este sábado, 14, é de 60%, principalmente pela manhã. Já pela tarde as chuvas deverão ocorrer de forma isolada.

Ainda de acordo com o órgão, no domingo 16, as chuvas poderão ser fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

