Fim de semana: SSP registra 13 homicídios em Salvador e Região Metropolitana

Treze pessoas foram mortas em Salvador e em cidades vizinhas, neste fim de semana. Além da capital, cinco casos foram registrados pela polícia em Candeias e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os números são do boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, referente a sábado, 15, e domingo, 16.

A maioria das vítimas é do sexo masculino, sendo que cinco são mulheres. Na capital, as mortes foram registradas no Horto Florestal, Ilha Amarela, Narandiba, Sussuarana, Canela, São Marcos, Parque São Cristóvão e Pau Miúdo.

As vítimas identificadas são: João Gabriel Cruz ( Candeias), Regisson dos Santos (Candeias), Maria das Graças Costa (Narandiba), Jessi Santiago dos Santos (Canela), Cássia Ribeiro da Conceição (Sussuarana) e Ícaro Vitório Sousa Santos (Candeias). Sete tiveram a identidade ignorada.

Também foi registrada uma tentativa de homicídio na localidade de Abrantes, em Camaçari, no bairro Melissa.Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e delegacias territoriais.

