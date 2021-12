Fim de semana com pelo menos 20 praias impróprias para banho

Os moradores de Salvador e região metropolitana que estiverem na cidade neste feriado devem ficar atentos às praias impróprias para banhistas. Segundo informaçoes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), das 34 praias avaliadas, pelo menos 20 estão inapropriadas.

Entre as praias apontadas estão a de Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Roma (atrás do Hospital São Jorge), Canta Galo (atrás da antiga fabrica da Brahma, atual FIB), Farol da Barra (em frente à Rua Dias D'Ávila e em frente à Rua Alfredo Magalhães), Ondina (em frente à Rua Ademar de Barros e em frente ao posto Shell), Rio Vermelho (em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão e em frente à Igreja N. S. Santana), Amaralina (em frente à Escola Cupertino de Lacerda e em frente ao Edifício Atlântico), Pituba (em frente à Rua Paraíba, próximo ao Ki-Mukeka), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas), Piatã (em frente ao Posto Salva Vidas), Placaford (em frente ao Posto Salva Vidas), Itapuã (em frente à Sereia), Vilas do Atlântico (Trecho entre a praia de Paquetá e Leblon) e Buraquinho (em frente à barraca de praia Chalé).

O Inema também chama atenção para os banhos de mar em dias chuvosos, quando as praias estão mais contaminadas, podendo causar doenças.

