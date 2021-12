Fim de linha de Sussuarana é transferida para o CAB após ataque em ônibus

O fim de linha de ônibus do bairro de Sussuarana, em Salvador, foi transferido para o Centro Administrativo da Bahia (CAB) após um coletivo ser incendiado (veja mais vídeos) na manhã deste domingo, 18, na localidade. A informação foi confirmada por Fábio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia.

O dirigente também relatou que a ação criminosa foi promovida por quatro suspeitos, que abordaram e entraram no coletivo pedindo que os passageiros descessem. Em seguida, eles atearam fogo no ônibus, que fazia linha Estação Pirajá X Itapuã. O veículo ficou totalmente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiro, não houve registro de feridos. Alguns moradores do bairro relataram que o coletivo foi incendiado por conta da morte de uma pessoa, supostamente filho de um policial, na localidade. Até o momento, no entanto, nenhuma informação oficial foi confirmada.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a avenida Ulysses Guimarães, local onde aconteceu o crime, está interditada. A opção de desvio para os motoristas é a avenida Gal Costa.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o policiamento foi reforçado no bairro. O combate ao tráfico de drogas também continuará firme na região, segundo a polícia.

adblock ativo