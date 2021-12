Fim de linha da Mata Escura fica sem ônibus no fim de semana

O bairro da Mata Escura continua sem ônibus e a previsão é que a situação normalize apenas na segunda-feira, 30. Desde a terça-feira, 24, quando houve um suposto toque de recolher no bairro que os rodoviários não vão até final de linha do bairro.

Os ônibus só vão até a entrada da Mata Escura na avenida Dom Avelar Brandão Vilela.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, a previsão é que os ônibus voltem a circular no fim de linha do bairro apenas na segunda-feira, 30.

A PM informou que manterá o reforço na segurança no bairro.

Toque de recolher

De acordo com a PM, na terça, indivíduos disseminaram medo na comunidade, e comerciantes fecharam as portas. Os suspeitos também teriam recolhido chaves de alguns ônibus que estavam no final de linha do bairro para queimá-los, mas a polícia conseguiu inibir a ação.

A PM informa que a ação foi uma retaliação à morte de Cristian Sostenis Barreto Silva, que era representado pelo "Ás de ouro do Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

