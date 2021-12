Fim de ano: veja os horários de funcionamento dos shoppings e lojas de Salvador

Os estabelecimentos comerciais da capital baiana, bem como os shoppings e supermercados vão ter horários de funcionamentos especiais durante as festas de final de ano. Na véspera do Revéillon, 31, e no Ano Novo , 01, também vão haver mudanças sobre o funcionamento. A Prefeitura liberou aos pontos comerciais a terem horários de funcionamento estendidos.

Veja abaixo os horários de funcionamento:

SHOPPINGS:

Salvador Shopping.

28 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro: Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet: abertura opcional das 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados.

Compras pela internet podem ser realizadas através da plataforma Salvador Shopping Online: www.salvadorshoppingonline.com.br.

Salvador Norte Shopping

28 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro: Praça de Alimentação: abertura opcional das 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados.

Compras pela internet podem ser realizadas através da plataforma Salvador Norte Online: www.salvadornorteonline.com.br.

Shopping da Bahia

De 26 a 31/12 (sábado a quinta): 9h às 22h

Shopping Piedade

Na última semana do ano - de 28 a 31/12, de segunda a quarta, abrirá das 09h às 21h; na quinta (31), terá horário especial de fim de ano das 9h às 18h.

No dia 1º de janeiro, sexta-feira, o Shopping Piedade estará fechado, retomando as atividades normalmente no sábado (02), das 11h às 20h.

Shopping Bela Vista

Nos dias 28 (segunda), 29 (terça) e 30 (quarta), o Bela Vista funcionará em horário estendido, das 9h às 22h. No dia 31 (quinta), véspera de Réveillon, o horário será reduzido e abrirá das 9h às 17h. Já no feriado de 1º de janeiro (sexta), o local estará fechado. No dia 02 de janeiro (sábado), o funcionamento será das 11h às 21h. Dia 03 (domingo), o shopping funcionará das 11h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação abrirá a partir das 12h. No dia 04 (segunda), o funcionamento seguirá normal, das 11h às 21h.

Shopping Lapa

Ano Novo

31/12 - Véspera do Réveillon: Lojas, quiosques, praça de alimentação e cinema*: das 11h às 18h.

01/01 - Fechado

Shopping Barra

28 a 30 – (segunda, terça e quarta) - Lojas e praça de alimentação, 9h às 22h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

31 – (quinta) - Lojas e praça de alimentação, 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

1 de janeiro (sexta) -Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo.

Shopping Paralela

26 a 30/12 (sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira): das 09h às 22h

31/12 (quinta-feira): das 09h às 17h

01/01/2021 (sexta-feira): lojas fechadas. Praça de Alimentação, funcionamento facultativo das 12h às 20h

Shopping Itaigara

Nos dias 28, 29 e 30 (segunda, terça e quarta-feira), das 9 às 20h

Dia 31 (quinta-feira) das 9 às 17h.

Dia 1 de janeiro o shopping estará fechado

Dia 2/1 (sábado) , das 11 às 20h

Dia 3/1 (domingo) o shopping estará fechado.

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas e serviços

- Quinta (véspera de Ano Novo, dia 31), das 10h às 18h.

- Sexta (Ano Novo, 1º/01/2021) – Lojas Fechadas.

Praça de alimentação

- Quinta (véspera de Ano Novo, dia 31), das 11h às 18h.

- Sexta (Ano Novo, 1º/01/2021), das 12h às 20h.

Academia

- Quinta (véspera de Ano Novo, dia 31), das 8h às 15h, conforme agendamento.

- Sexta (Ano Novo, 1º/01/2021), das 12h às 20h.

Cinema

- Quinta (véspera de Ano Novo, dia 31): fechado.

- Sexta (Ano Novo, 1º/01/2021): Conforme a programação (confira aqui).

SAC

- Quinta (véspera de Ano Novo, dia 31): fechado.

- Sexta (Ano Novo, 1º/01/2021): fechado

LOJAS:

Home Center Ferreira Costa

31/12 (quinta-feira) - das 08h às 14h

01/01 (sexta-feira) - fechado

02/01 (sábado) - horário normal

03/01 (domingo) - horário normal

Perini

28/12

Pituba, Barra, Graça, Vasco e Guarajuba – das 6h30 às 20h

Café Perini, no Costa Azul – das 7h às 22h

Shoppings Iguatemi, Barra, Salvador e Paralela – horário de funcionamento dos centros de compra

29/12

Pituba, Barra, Graça, Vasco e Guarajuba – das 6h30 às 20h

Café Perini, no Costa Azul – das 7h às 23h

Shoppings Iguatemi, Barra, Salvador e Paralela – horário de funcionamento dos centros de compra

30/12

Pituba, Barra, Graça, Vasco e Guarajuba – das 6h30 às 21h

Café Perini, no Costa Azul – das 7h às 00h

Shoppings Iguatemi, Barra, Salvador e Paralela – horário de funcionamento dos centros de compra

SUPERMERCADOS:

Big Bompreço

No dia 31 de dezembro, a bandeira do BIG Bompreço abre de 7h às 20h. No dia 1ª de janeiro de 2021, as lojas estarão fechadas. Exceto as unidades Iguatemi e Litoral Norte.

Extra Hiper

Em Salvador, todas as unidades Extra Hiper funcionarão dias 24 e 31 até as 18h. E nos dias 25 e 01 estarão fechadas.

Pão de Açúcar

No dia 31 o funcionamento será das 9h às 19h, e nos dias 25 e 01 de janeiro a loja estará fechada. Já a unidade localizada no bairro do Costa Azul, dia 23 fica aberta das 7h às 20h, dias 24 e 31 das 7h às 18h. Nos dias 25 e 01 de janeiro também está fechada.

Assaí

Todas as lojas do Assaí na Bahia e em Sergipe estarão fechadas nos dias 25 e 01. Já nos dias 24 e 31 funcionarão até as 17h.

Gbarbosa

28/12

Hiper Iguatemi – das 7h às 22h

Costa Azul – das 7h às 22h

Hiper San Martin – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 21h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Pau da lima – das 7h30 às 20h

Cabula – das 7h às 21h

Guarajuba – das 7h às 20h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compra

29/12

Hiper Iguatemi – das 7h às 22h

Costa Azul – das 7h às 23h

Hiper San Martin – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 21h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Pau da lima – das 7h30 às 21h

Cabula – das 7h às 21h

Guarajuba – das 7h às 22h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compra

30/12

Hiper Iguatemi – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

Hiper San Martin – das 7h às 22h

Brotas – das 7h às 21h

Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Pau da lima – das 7h30 às 22h

Cabula – das 7h às 21h

Guarajuba – das 7h às 23h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compra

31/12

Hiper Iguatemi – das 7h às 18h

Costa Azul – das 7h às 18h

Hiper San Martin – das 7h às 18h

Brotas – das 6h30 às 18h

Lauro de Freitas – das 7h às 18h

Pau da lima – das 7h30 às 18h

Cabula – das 6h30 às 18h

Guarajuba – das 7h às 18h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compra

01/01/21 – Lojas fechadas

Mercantil

26, 27, 28, 29, 30 e 31/12

Ogunjá, Pirajá, Calçada e Lauro de Freitas: das 7h às 18h

01/01/21 – lojas fechadas

