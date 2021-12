Fim de ano: ainda há tempo para programar o Réveillon

Quem ainda não decidiu onde vai passar o Réveillon precisa se apressar. A 17 dias da noite da virada, algumas agências de viagem esgotaram ou dispõem dos últimos pacotes. Segundo a agente de viagem Leila Pinheiro, a virada do ano é a data principal para o segmento em volume de negócios fechados. Os pacotes internacionais são responsáveis por 30% das vendas, informou.

"Os destinos mais procurados são Buenos Aires, Paris, Lisboa e Santiago. Já entre os domésticos, os resorts localizados no litoral norte, a exemplo de Praia do Forte, Imbassaí, Costa do Sauípe e Itacimirim, são os preferidos dos baianos", garante. Localidades como Morro de São Paulo, Porto Seguro, Itacaré e Ilhéus também aparecem na lista, além do Rio de Janeiro, Gramado, Natal, Maceió e Fortaleza.

Valores - Os preços variam de acordo com o roteiro e os serviços escolhidos. Padrão cinco estrelas pode ultrapassar os R$ 10 mil por pessoa. Para os destinos nacionais, num período de quatro dias, o passageiro gasta entre R$ 400 e R$ 6 mil, a depender da localidade e do tipo de acomodação.

Quem pensa em fazer uma viagem internacional tem que desembolsar um pouco mais. Só a hospedagem de seis dias em Paris, por exemplo, custa, neste período, cerca de R$ 3.540 por pessoa. Em Nova York este preço sobe para R$ 8 mil em média.

Salvador - Quem não for viajar pode aproveitar as opções de festa de Salvador. Além da tradicional queima de fogos na Barra, que este ano contará com o show 'andante' de Carlinhos Brown, alguns hotéis e restaurantes da capital se preparam para receber o público, com música ao vivo e ceia.

Apesar da grande procura, ainda há vagas para todas as festas privativas em Salvador. O comerciante Plínio Mesquita Filho deu sorte. Deixou para a última hora, mas conseguiu garantir o Réveillon.

"Sempre compro com dois meses de antecedência. Este ano, me atrasei. Tive receio de não conseguir, mas vou passar a virada do ano com a família em um hotel à beira da praia, com estrutura boa e confortável para as crianças", conta Plínio.

*Colaborou Meire Oliveira



