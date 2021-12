Filhote de zebra é nova atração do zoológico de Salvador

Um filhote de zebra é a mais nova atração do zoológico de Salvador, que trabalha na reprodução em cativeiro das mais variadas espécies. O animal, que nasceu na madrugada do último sábado, 23, pesa aproximadamente 15 quilos e tem 80 centímetros de comprimento, já pode receber visitas.

Nesses primeiros dias de vida, conforme a direção do zoológico, a zebrinha é monitorada por uma equipe de veterinários e pode ser visitada de terça a domingo, além de feriados, das 8h30 às 17h.

Animais herbívoros, as zebras são mamíferos nativos do continente africano. A pelagem, que apresenta listras pretas e brancas no sentido vertical - com exceção das patas, onde aparecem de forma horizontal -, vão escurecendo com a idade. As zebras se alimentam preferencialmente em pastagens.

O coordenador do parque, Gerson Norberto, destacou que o zoológico mantém uma equipe especializada desenvolvendo ações de medicina preventiva, nutrição, ambientação dos recintos, entre outros, que garantem o bem-estar animal e o sucesso da reprodução em cativeiro.

Segundo informou a direção do zoológico, desde 2007, o parque promove pesquisas científicas com espécies silvestres da fauna e flora nacional, com ações em cativeiro. Conforme o biólogo do Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna Silvestre, Luciano Souto, o Zoológico de Salvador foi o primeiro do país a participar efetivamente de múltiplos programas de manejo, reprodução e pesquisa com espécies brasileiras.

