Filhote de tartaruga cabeçuda é solto na praia de Piatã

Um filhote de tartaruga da espécie cabeçuda foi solto na tarde desta terça-feira, 18, na praia de Piatã, na orla de Salvador. A ação foi realizada por integrantes do projeto Tamar e do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Municipal.

O réptil, que é considerado em extinção, possui pouco mais de um ano de idade e havia sido recolhido no litoral da capital baiana para a unidade do Tamar, situada em Arembepe, onde passou por cuidados. A soltura do filhote foi a última do ciclo 2016/2017.

Até o ano passado, os ovos de tartaruga eram levados da costa de Salvador para as unidades do Tamar, em Arembepe e Praia do Forte. Com o ciclo 2016/2017, foi dado início a um projeto experimental para não mais retirar os ovos dos ninhos encontrados entre Itapuã até Praia do Flamengo, contando com o suporte do Gepa.

