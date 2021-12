Filhote de baleia jubarte é flagrado por navegantes em Terminal Náutico de Salvador

Um filhote de baleia jubarte foi flagrado nesta quinta-feira, 17, por tripulantes de embarcações que se encontravam no Terminal Náutico, na região do Comércio, em Salvador.

Com a proximidade do inverno, os animais migram da Antártida para locais com águas quentes para reprodução e o litoral baiano está entre os destinos preferidos da espécie. Possivelmente o filhote se desgarrou da mãe, mas não há como saber o motivo.

É comum a partir do mês de julho serem vistas baleias jubarte de passagem no mar da Bahia, pois este é o período em que se inicia a reprodução desses animais. A temporada de reprodução vai até novembro.

Os machos adultos possuem entre 13 e 14 metros de comprimento. Já as fêmeas adultas possuem entre 15 e 16 metros. As baleias jubarte costumam viver entre 45 e 50 anos.

