Filhos reencontram idoso achado vagando na Vasco

Final feliz para o idoso Cândio Souza Silva, 89 anos, que estava perdido pela avenida Vasco da Gama, e que foi encontrado por policiais militares na noite desta quinta-feira, 23. José Antônio Mota e Mario Mota, filhos do idoso, conseguiram localizar o pai na tarde desta sexta-feira, 24, na Unidade de Acolhimento Institucional e do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop), localizado na Avenida Vasco da Gama.

De acordo com José Antônio, uma amiga da família, que mora na cidade de Feira de Santana, ficou sabendo do desaparecimento do idoso através do Portal A TARDE, e de imediato entrou em contato com um dos filhos de Cândido.

Segundo Antonio, seu pai saiu de casa, sem que ele percebesse, e pegou um ônibus que fazia a linha para Fazenda Grande, por volta das 12h30 desta quinta-feira, 23, na tentativa de ir para a casa do outro filho que mora no bairro do São Rafael, mas em meio a esse percurso, o idoso se perdeu.

Cândido recebeu atendimentos de uma psicóloga do Centro Pop e não foi constatado nenhum problema mental. O idoso já se encontra em casa com o filho José Antônio.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo