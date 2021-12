Filhos de ambulantes serão acolhidos em espaço de convivência no Réveillon

Os filhos dos vendedores ambulantes credenciados para trabalhar durante os dias do Festival Virada Salvador 2018 terão um espaço de acolhimento reservado. A medida já foi adotada em festas populares, como a Lavagem do Bonfim, e no último Carnaval.

O espaço de convivência vai ser montado na Escola Municipal Luiza Mahin (avenida Simon Bolívar - Boca do Rio), próximo ao Centro de Convenções, com capacidade para 100 crianças.

Os pais e familiares podem conduzir as crianças para o local, levando RG ou certidão de nascimento do filho e RG e comprovante de residência do responsável. A medida também busca combater o trabalho infantil.

Estrutura para os filhos dos ambulantes é uma demanda antiga dos profissionais que trabalham em festas populares. Flávio Brito, 19, já trabalhou com a mãe durante o Carnaval e conta que já dormiu na mercadoria que era vendida durante a festa. "Já dormi em cima de engradados de cerveja porque não tem onde dormir. Você se sente muito desprotegido", disse.

Flávio disse ainda acreditar que esta medida pode diminuir o trabalho infantil, porém, faz críticas a quantidade de vagas oferecidas pela prefeitura "100 eu acho muito pouco", completou.

