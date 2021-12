Filho se entrega após manter mãe refém no Cidade Jardim

Uma mulher de 60 anos foi liberada por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na tarde desta quarta-feira, 6, após ser mantida refém pelo próprio filho, de 25 anos, portador de problemas psiquiátricos, na Cidade Jardim, em Salvador.

Segundo a Polícia, o jovem trancou-se na residência e manteve a mãe como refém, chegando a ameaçá-la com uma faca.

A situação foi resolvida após a chegada de oito PMs do time tático e negociador do Bope, que usou técnicas de gerenciamento de crise e convenceu o rapaz a se entregar. De acordo com a polícia a operação durou 10 minutos.

O homem foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Juliano Moreira.

