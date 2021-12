Filho morre e pai é baleado em Baixa de Quintas

A Polícia Civil investiga o que motivou o assassinato de Renilson Lopes Fonseca, 25 anos, na tarde desta quinta-feira, 8, na Rua Freitas Henrique de Baixo, na Baixa de Quintas, e a tentativa de homicídio contra o pai dele, Rildo Oliveira Fonseca, 45.

Pai e filho foram surpreendidos por um homem que chegou ao local a pé, por volta das 4h, quando se preparavam para deixar à rua no Fiat Strada cinza [NZT- 4899], conduzido por Rildo. Eles haviam acabado de sair da casa da avó de Renilson e mãe de Rildo.

O jovem foi executado com cinco tiros na cabeça e no tórax e morreu dentro do veículo. Já o pai levou um tiro de raspão no rosto, mas conseguiu sair do carro e correr. Ele ainda foi perseguindo pelo suspeito, contudo, não foi alcançado.

Rildo foi levado por populares ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. Seu estado de saúde não foi informado. Sob anonimato, um policial civil revelou que Renilson era envolvido com a criminalidade e pode ter sido morto durante um acerto de contas entre traficantes rivais. "Era 'bicho' [bandido]. Mas pode ser tiro surdo [sem passagens policial]", disse o policial.

Um suspeito

Durante o levantamento cadavérico, surgiu a informação de que o suspeito de ter praticado os crimes é um homem de prenome Jeferson, o Branco, que seria traficante de drogas da localidade. O delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), não confirmou a informação, no entanto, disse que a polícia vai apurar.

Ele também não afirmou se Renilson tinha envolvimento com ações ilícitas, mas revelou que ele nunca havia sido preso. Segundo Otero, populares contaram que, antes de matar o jovem e balear o pai da vítima, o criminoso conversou com dois mototaxistas que trabalham na entrada da rua, próximo ao posto de combustível São Judas Tadeu.

adblock ativo