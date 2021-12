Filho de policial morto com mais de 30 tiros é enterrado

Familiares e amigos se despediram nesta segudna-feira, 20, de Andrey Outeiro Vinhático Pereira, de 20 anos, assassinado na tarde do último domingo, 19, na Vila Ruy Barbosa, no bairro Jardim Cruzeiro, em Salvador. Ele foi enterrado no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, sob orações e cânticos entoados por cerca de 60 presentes. Andrey é filho de um policial militar da ativa.

Sob anonimato, testemunhas contaram que Andrey comprava geladinho quando acabou surpreendido por dois homens armados com pistolas. Os suspeitos chegaram ao local em um Fiat Doblô prata, que parou no cruzamento entre as ruas Monteiro Lobato e Ebenezer Cavalcante.

Ele estaria acompanhado por cerca de quatro jovens, que conseguiram correr. Após a execução, os criminosos fugiram. O corpo de Andrey apresentava mais de 30 perfurações.

Tráfico

Procurado, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas, linha sustentada com base em depoimentos de testemunhas.

Moradores da região relataram que os assassinos de Andrey descarregaram duas pistolas, trocaram os pentes e voltaram a atirar. Antes disso, a vítima teria implorado para não morrer. “Andrey era envolvido com o tráfico até o pescoço”, contou uma testemunha.

Por meio da assessoria, o DHPP informou que familiares do rapaz serão ouvidos nos próximos dias. Na mesma ocasião em que Andrey foi executado, uma criança de 5 anos foi baleada na coxa. Ela foi conduzida ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendida e recebeu alta médica.

